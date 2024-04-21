وزير الزراعة من حماة: تسعيرة مجزية لشراء للقمح قريباً

حماة -حسان المحمد

كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في تصريح خاص لـ”البعث” عن تسعيرة جديدة ومجزية لشراء محصول القمح من للفلاحين ستصدر خلال أيام.

تصريح الوزير جاء خلال جولته على بعض حقول القمح والزيتون والفستق الحلبي والبطاطا واليانسون في منطقة معردس في ريف حماة الشمالي، إذ أشار إلى أهمية استثمار كافة المساحات القابلة للزراعة والموارد المتوفرة بشكل صحيح وتقديم الخدمات الكاملة للحقول والتوجه نحو تقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

فيما تمحورت مطالب الفلاحين في شيزر وقرية العوينة في الغاب بضرورة زيادة ساعات الوصل للكهرباء وتحسين سعر القمح وحل مشكلة غلاء مستلزمات الإنتاج، والتوسط لدى وزارة الموارد المائية لمنحهم قروض الطاقة البديلة كونها متوقفة حالياً، واستكمال تأهيل شبكات الري، وبعض الثغرات التي تتعلق بتوزيع المازوت الزراعي، والاهتمام بالطرق الزراعية، ومراقبة الحقول الاكثارية والتأكد من نوعية البذار، وتعبيد بعض الطرقات الزراعية وزيادة مخصصات المازوت للجرارات الزراعية وتشغيل قبان ثاني في السقيلبية منعا للازدحام أثناء موسم تسليم القمح واعادة النظر في قانون العلاقات الزراعية لإنه مجحف بحق الفلاح حسب وصفهم.

وبعد استماعه لهموم ومشاكل الفلاحين وجه وزير الزراعة بإحالة جمعية “الجديدة” الفلاحية إلى الرقابة والتفتيش والتأكد من مصداقية الشكواى، كما أوعز باحداث صندوق خاص للشكواى في هيئة تطوير الغاب ليصار الى متابعتها بشكل اسبوعي، معتبراً أن قانون أتمتة المحروقات سيحل الكثير من الاشكاليات والشكاوى على عدم عدالة توزيع المخصصات العلفية والأسمدة.

وأوضح محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أن ماتم لحظه خلال الجولة اليوم يبشر بموسم جيد بالنسبة للحقول المزروعة بالقمح وبالنباتات العطرية وكذلك الأشجار المثمرة وخاصة الفستق الحلبي، كما تم الاطلاع على ما سيقوم به مركز البحوث لتطوير الأصناف المختلفة لمحصول القمح.