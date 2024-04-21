35 طن حليب استهلاك دمشق اليومي.. ومؤشرات بارتفاع أسعار الألبان والأجبان

دمشق- ميس خليل

سجّلت أسواق دمشق تراجعاً ملحوظاً في أسعار الألبان والأجبان بسبب تراجع القدرة الشرائية، وانخفاض أسعار الحليب، والذي انعكس على باقي المنتجات.

وأكد نائب الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس لـ”البعث” أنه خلال شهر رمضان انخفضت الأسعار بشكل مقبول، واليوم يُباع كيلو اللبن بـ7000 ليرة وأقل من تسعيرة التموين بألف ليرة، والجبنة البلدية تباع بـ30 ألفاً أقل بـ5000 ليرة من تسعيرة التموين واللبنة أقل بـ2000 ليرة، وهذا الأمر يعود إلى أن القوة الشرائية ضعيفة وموسم الربيع ساهم بشكل إيجابي بخفض الأسعار، متمنياً أن يستمر موسم الربيع بوفرته ليستمر انخفاض الأسعار، ولكن للأسف هناك بعض المؤشرات من البادية بأنها جافة حالياً، حيث ارتفع كيلو الحليب خلال اليومين الماضيين 200 ليرة ونتمنى ألا يكون هناك مبادرة ثانية لرفع الأسعار.

وأوضح السواس أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدّى لانتشار ظاهرة تصنيع مواد أقل جودة لبيعها بأسعار منافسة، لكن في الحقيقة هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، كما بيّن أن أسعار الأعلاف مرتفعة جداً مما جعل معظم المربين يعتمدون على استخدام التبن والخبز اليابس، وهذا ينعكس على نوع الحليب المنتج، فيعتبر الحليب الذي يتمّ إنتاجه في الفترة الأخيرة بأدنى مستوياته، منوهاً بأن المصانع تحصل على الكمية الأكبر من الحليب ويتمّ تصدير المنتجات إلى خارج القطر، وهذا يؤثر على الأسعار في الأسواق.

وذكر السواس أن هناك معاناة كبيرة بتأمين المازوت، والحرفيين في الجمعية يأخذون المازوت بتسعيرة التموين، في حين أن من لديه قرار صناعي يحصل على 35% بسعر الـ8000 ليرة، ومطلبنا أن يتمّ دعم الحرفيين لأنهم أولى بالدعم من الصناعيين، وذكر السواس أن مدينة دمشق تستهلك يومياً مايقارب 35 طن حليب متوزعة ما بين اللبن واللبنة والجبنة.