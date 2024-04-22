الأسلحة النووية الأمريكية التي تعتزم بولندا نشرها ستكون على قائمة الأهداف الروسية
موسكو-تقارير
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية التي تعتزم بولندا نشرها على أراضيها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حال نشوب الصراع مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مؤكدةً في حديث لوكالة سبوتنيك أنه ليس من الجديد صدور مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية التي لا تكتفي بكونها عضواً في حلف الناتو والذي يصنف نفسه على أنه “تحالف نووي”، بل تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى “بالمهمات النووية المشتركة” لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية التزام موسكو بوقف التجارب النووية، موضحة أن الحفاظ على هذا الخط في المستقبل يعتمد على سلوك الولايات المتحدة، فيما حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الغرب يتأرجح على حدود الاصطدام العسكري المباشر مع القوى النووية، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية، وذلك خلال رسالة بالفيديو إلى المشاركين في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية، مشدّداً على أنه لا يوجد في الظروف الراهنة وفي سياق حرب عالمية شاملة ضد روسيا أساس للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الإستراتيجي، ولا يمكن عزل هذا الموضوع بشكل مصطنع عن القطاع الدولي العام.
على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك، كما صدت مجموعة قوات الجنوب ثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية من اللواء 33 الميكانيكي واللواء 80 من القوات الأوكرانية في منطقتي بوغدانوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر هذه القوات ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، كما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز غفوزديكا ومحطة حرب إلكترونية من طراز أنكلاف، ومستودع ذخيرة.
كذلك قصفت القوات الجوية الروسية والمدفعية خلال الساعات الـ 24 الماضية موقع دفاع جوي أوكرانيا، ونقطة تخزين للقوارب المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية، وقوى عاملة ومعدات عسكرية لهذه القوات في 142 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 240 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من محاور القتال.