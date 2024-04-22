الأسلحة النووية الأمريكية التي تعتزم بولندا نشرها ستكون على قائمة الأهداف الروسية

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك، كما صدت مجموعة قوات الجنوب ثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية من اللواء 33 الميكانيكي واللواء 80 من القوات الأوكرانية في منطقتي بوغدانوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر هذه القوات ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، كما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز غفوزديكا ومحطة حرب إلكترونية من طراز أنكلاف، ومستودع ذخيرة.

كذلك قصفت القوات الجوية الروسية والمدفعية خلال الساعات الـ 24 الماضية موقع دفاع جوي أوكرانيا، ونقطة تخزين للقوارب المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية، وقوى عاملة ومعدات عسكرية لهذه القوات في 142 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 240 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من محاور القتال.