الاحتلال الأمريكي يسرق دفعات جديدة من النفط والقمح السوري

كثف الاحتلال الأمريكي عمليات نهب وسرقة الثروات السورية من المناطق التي يحتلها في محافظة الحسكة، وأقدمت قواته على نقل حمولة عشرات الشاحنات والصهاريج من القمح والنفط إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 69 آلية منها 45 صهريجاً محملاً بالنفط، و24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع الحبوب المنتشرة في الحسكة وريفها، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه قواعد الاحتلال في شمال العراق.