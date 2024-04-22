الدوري الأولمبي ينطلق مجدداً على مجموعتين في مرحلة الإياب

ناصر النجار

تنطلق اليوم منافسات إياب الدوري الأولمبي لكرة القدم لـ(تحت 23 سنة) في مجموعتيه الأولى والثانية، وحرص اتحاد كرة القدم على تأخير مرحلة الإياب ليتسنى لكلّ اللاعبين الموجودين مع فريقي الشباب والرجال المشاركة في الدوري من أجل رفع مستوى مبارياته وفرقه، وبالفعل نجد أن عدداً من اللاعبين المبرزين مع فرق الرجال هم بالأصل من الفريق الأولمبي وقد شاركوا في مرحلة الذهاب وكانت مشاركتهم جيدة وأعطت للفرق إضافة مهمّة.

الفكرة التي ابتدعها اتحاد كرة القدم هذا الموسم كانت غايتها العناية باللاعبين الشباب وجمعهم في فريق واحد لكي يأخذوا فرصتهم الكاملة من الاستعداد والتدريب والمباريات، لأن هؤلاء لم يشاركوا كأساسيين مع فرقهم بل كانت مشاركتهم على فترات متقطعة وكبدلاء في أغلب الأحيان.

وبرز هذا الموسم العديد من لاعبي الأولمبي الذين شاركوا مع الرجال، نذكر منهم على سبيل المثال: عبد الرحمن الحسين هداف الفتوة وأحمد الحسين ومن الوثبة محمد مرعي ومن الكرامة مهند فاضل وعبد الرحمن شاهين ومحمد سراقبي وفي الجيش حسن محمود وعبد الرحمن اعرابي ومحمد نور خميس وفي الطليعة برز مجد خلوف وعدنان طومان، وشارك أغلب لاعبي أولمبي حلب مع فريق الرجال كالأخوين حسن وأنس دهان ومحمود النايف وحمزة سواس وأحمد كالو ومن جبلة غيث محرز وجعفر ياسين ومن تشرين محمد أسعد ومن حطين مثنى عرقاوي.

الأنظار اليوم يجب أن تتجه إلى هذه الفئة من العمر لأنها ركيزة الدوري الكروي، وهي بلا شكّ دماء الكرة السورية الجديدة، وقد ثبت أن هناك الكثير من الخامات والمواهب التي تحتاج إلى العناية والرعاية والدعم.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد ذكر رئيس اتحاد كرة القدم أن اتحاده سيفرض على فرق الرجال في الدوري الكروي الممتاز وجود عشرة لاعبين كحدّ أدنى من أعمار تحت 23 سنة، وذلك لكي تأخذ هذه المواهب فرصتها مع فرق الكبار وتكتسب الاحتكاك والخبرة بشكل مبكر.

يُذكر أن المجموعة الأولى تضمّ فرق الفتوة والكرامة والوثبة والطليعة والجيش والوحدة، ويتصدّر الوثبة فرق هذه المجموعة وله 13 نقطة يليه الكرامة بعشر نقاط ثم الفتوة بتسع نقاط والطليعة بست نقاط والجيش بأربع نقاط وأخيراً الوحدة بنقطة واحدة.

وتضمّ فرق المجموعة الثانية أهلي حلب والحرية وتشرين وحطين وجبلة والساحل، ويتصدّر فرقها أهلي حلب وله 11 نقطة يليه تشرين والحرية بثماني نقاط ثم جبلة بست نقاط وأخيراً حطين والساحل بأربع نقاط.