الشؤون الاجتماعية والعمل و “الاسكوا” تبحثان تعزيز التعاون وسبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة

عُقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماع عمل فني تخصصي برئاسة معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد مع الفريق الفني المعني بهذا الملف، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من الخبرة الفنية للمنظمة في تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال معاهد ومؤسسات التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطبيق النهج المحدث للتنمية المجتمعية الدامجة على أرض الواقع من خلال آليات العمل التي ستنتهجها الوزارة عبر معاهد الإعاقة، و بالتنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية، كما استعرض الفريق الفني اهم الاحتياجات اللوجستية والفنية اللازمة لتطبيق هذا النهج وماهي المقترحات لتعديل اللوائح الداخلية للمعاهد في سورية لتتماشى مع النهج الجديد، كما تم بحث أهمية تحديد الخدمات المجتمعية التي ستتولى معاهد الإعاقة تطبيقها، إضافةً لتحديد الموارد البشرية و الاختصاصات و المهارات الواجب توفرها بالكادر لتطبيق الاستراتيجية مع الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم.

حضر الاجتماع د. علاء السبيع خبير منظمة الإسكوا و د. أسعد السعد الخبير بشؤون الإعاقة ود. رفيف الضحية من وزارة الصحة ومديرة السياسات الاجتماعية ورئيس دائرة الإعاقة في الوزارة.