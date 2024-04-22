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22-أبريل-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1133 / الثلاثاء 23-4-2024 / 15 صفحة
العدد 17651 الاثنين 22-4-2024
الشؤون الاجتماعية والعمل و “الاسكوا” تبحثان تعزيز التعاون وسبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة
رئيسي: المنظمات الدولية التي تدافع ظاهرياً عن حقوق الإنسان فقدت تأثيرها
مملوك وباتروشيف يؤكدان على أهمية التنسيق بين روسيا وسورية في مواجهة الإرهاب
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العدد 17651 الاثنين 22-4-2024
22-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17651 الاثنين 22-4-2024
الشؤون الاجتماعية والعمل و “الاسكوا” تبحثان تعزيز التعاون وسبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة
نشرة الإعلانات العدد 1133 / الثلاثاء 23-4-2024 / 15 صفحة
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