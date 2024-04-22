المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين وتسقط مسيّرة للعدو الإسرائيلي

كذلك أسقطت المقاومة اللبنانية مسيّرة للعدو الإسرائيلي في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان واستهدفت تجمعات ومواقع له في مناطق عدة على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها، واستهدفت مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتهما مباشرة، وتموضعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، وتجهيزات تجسسية جديدة في موقعي المالكية ومسكاف عام قام العدو بتركيبها بعد تدمير التجهيزات السابقة وأصابتها إصابة مباشرة.