المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين وتسقط مسيّرة للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة الصاروخية جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط موقع الضهيرة في جنوب لبنان.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية”، كما أعلنت عن استهداف تموضع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المدفعية.
كذلك أسقطت المقاومة اللبنانية مسيّرة للعدو الإسرائيلي في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان واستهدفت تجمعات ومواقع له في مناطق عدة على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها، واستهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتهما مباشرة، وتموضعاً لجنود العدو في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، وتجهيزات تجسسية جديدة في موقعي المالكية ومسكاف عام قام العدو بتركيبها بعد تدمير التجهيزات السابقة وأصابتها إصابة مباشرة.
من جانبه، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق وبلدات الجنوب واستهدف طيرانه الحربي جبل أبي راشد في منطقة الجبور مقابل بلدة ميدون، كما قصف بشكل متقطع أطراف بلدتي طيرحرفا ويارون، فيما استهدفت نيران رشاشاته فجر اليوم جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق مع استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط إلى مشارف بلدات زبقين وجبال البطم.