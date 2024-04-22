 اهتمام الشعب الأمريكي بانتخابات الرئاسة في أدنى مستوى منذ 20 عاماً

واشنطن-سانا

كشف استطلاع رأي جديد أن اهتمام الشعب الأمريكي بالانتخابات الرئاسية المقبلة وصل إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب عقدين من الزمن.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية فإن نسبة الناخبين الذين يولون اهتماماً بانتخابات هذا العام في الولايات المتحدة بلغت نسبة متدنية مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها الشبكة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في أعوام سابقة، مشيرةً إلى أن مثل هذا المستوى حدث قبل انتخابات 2012.

وحسب الاستطلاع فإن أغلب الناخبين يحملون آراء سلبية تجاه الرئيس جو بايدن وكذلك خصمه المحتمل في الانتخابات العامة لعام 2024 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحسب المشاركين في الاستطلاع فإن بايدن لم يفعل الكثير كرئيس، وإذا تم انتخاب ترامب فسيكون هو نفسه، معتبرين أنه ليس لديهم أي مصلحة في التصويت لبايدن أو ترامب.

وفيما يخص توجهات المصوتين بين إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب أشارت نتائج الاستطلاع إلى تفوق ترامب بفارق ضئيل بنسبة 46 بالمئة مقابل 44 بالمئة، وهو انخفاض عن تقدم ترامب البالغ 5 نقاط، في استطلاع شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 47 بالمئة مقابل 42 بالمئة.