رئيسي: المنظمات الدولية التي تدافع ظاهرياً عن حقوق الإنسان فقدت تأثيرها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يحزن كل شعوب العالم اليوم هو أن المنظمات الدولية التي تدافع ظاهرياً عن حقوق الإنسان فقدت تأثيرها وأن مجلس الأمن لا يقوم اليوم بواجباته في وقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة.

ونوه رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في العاصمة إسلام آباد بمواقف الشعب الباكستاني في دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة ما يتعرض له من مجازر في غزة، واصفاً العلاقات بين إيران وباكستان بأنها علاقات لا يمكن أن تنقطع، وهي تفوق العلاقات بين بلدين جارين كونها علاقات عريقة وحضارية.

وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات السياسية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة، موضحاً أنهما عازمان على محاربة الجرائم المنظمة والمخدرات وانعدام الأمن والإرهاب.

من جهته، دعا شريف العالم إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً موقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت شريف إلى عمق العلاقات بين باكستان وإيران، مؤكداً أهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.