مملوك وباتروشيف يؤكدان على أهمية التنسيق بين روسيا وسورية في مواجهة الإرهاب

أكد اللواء علي مملوك، مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ونيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والتنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب.

وقال باتروشيف خلال اللقاء مع مملوك في موسكو اليوم ،بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: إن العلاقات الروسية السورية تملك جذوراً تاريخيةً عميقةً، وسيحتفل البلدان في تموز القادم بمناسبة مرور ثمانين عاماً على إقامتها، مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة تقديم الدعم لسورية في مختلف المجالات.

وأشار باتروشيف إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لافتاً إلى أنها ما تزال تشكل علامات إرشاد في العمل المشترك.

بدوره نوه مملوك بمتانة وتجذر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز هذه العلاقات.

وأشار مملوك إلى أن صمود الشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، وتضحيات الجيش العربي السوري، ودعم روسيا الاتحادية أحبطت كل المخططات التي سعت إلى تنفيذها التنظيمات الإرهابية بدعم من مموليها ومشغليها، مجدداً التأكيد على دعم سورية الكامل وتأييدها للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، لأن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ ودفاع عن مبادئ العدل والإنسانية.

من جهته شدد بوغدانوف خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.

وكان اللواء مملوك وصل إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر بطرسبورغ الدولي الثاني عشر للممثلين السامين المسؤولين عن شؤون الأمن، والذي تجري أعماله في بطرسبورغ من الـ 23 إلى الـ 25 من نيسان الجاري.