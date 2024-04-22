من ذاكرة الجلاء محاضرة في ثقافي الحسكة

الحسكة -اسماعيل مطر

القى الباحث حسين العساف محاضرة في المركز الثقافي العربي بالحسكة بعنوان /من ذاكرة الجلاء/ مستذكرا أهم البطولات التي خاضها احدادنا العظام ضد الاستعمار الفرنسي وكيف تعاضد أبناء القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية والفرات من أجل تحرير تراب الوطن من رجس الأعداء.

وأشار العساف الى التضحيات الكبيرة والعظيمة التي قدمها السوريين من أجل طرد المستعمر الفرنسي من عموم الوطن وتحدث العساف عن أهم المعارك التي خاضها السوريين على امتداد جغرافيا الوطن وخصوصا في منطقتي الجزيرة السورية والفرات والتي سطروا من خلالها أروع ملاحمة البطولة والفداء في الدفاع عن تراب الوطن .

وأشاد العساف بالتضحيات الكبيرة والعظيمة التي قدمها ويقدمها بواسل الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من أجل تطهير تراب الوطن من دنس التنظيمات الارهابية المسلحة والدول الداعمة لها في لوحة ذهبية ثلاثية مقدسة الشعب والجيش والقائد العظيم بشار الأسد ادار الندوة الاعلامي دحام السلطان مدير مكتب صحيفة الوطن بالحسكة.