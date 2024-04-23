مجرد نفاق وتضليل..  أمريكا تنتقد التفاعل التجاري والاقتصادي الروسي الصيني

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الانتقادات الأمريكية بشأن العلاقات بين الصين وروسيا هي مجرد اتهامات مبنية على النفاق والتضليل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الخارجية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي: إن أمريكا تطرح مشروع قانون لمساعدة واسعة النطاق لأوكرانيا، في الوقت الذي تنتقد فيه، بلا أساس، التفاعل التجاري والاقتصادي الطبيعي بين روسيا والصين.. وتلك إجراءات منافقة للغاية، وأمر غير مسؤول.

وأشار وانغ إلى أن أمريكا التي تقدم مليارات الدولارات لأوكرانيا تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا.

وحول اتهامات ألمانيا ضد الصين بالتجسس على البرلمان الأوروبي، ندد وانغ بكل هذه المزاعم والافتراءات، مشدداً على “أن نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي العام الأوروبي، وهي تهدف إلى احتواء الصين وتشويه صورتها والقضاء على أجواء التعاون بين الصين وأوروبا”.

وكانت النيابة العامة الألمانية أعلنت اعتقال 3 مواطنين يشتبه في تجسسهم لمصلحة الصين، وجمع معلومات حول الابتكارات التقنية ذات الاستخدام المزدوج إلى الاستخبارات الصينية حسب مزاعمها وهو ما رفضته السفارة الصينية لدى برلين بشدة، مؤكدة أنه مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.