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23-أبريل-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1134 / الأربعاء 24-4-2024 / 15 صفحة
العدد 17652 الثلاثاء 23-4-2024
إصلاحات الرئيس الأسد.. من الإطار المحلي إلى السياقات العالمية
حكاية مغترب سوري في ثقافي طرطوس.. ودعوة لتعزيز علاقة المغتربين بوطنهم الأم
سجال حاد بين “الصاغة” و”الضرائب” ينتهي بلا حل.. ونوس: لا تأجيل للربط و”ماعد تشوفونا غير عالتلفزيون”.
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العدد 17652 الثلاثاء 23-4-2024
23-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17652 الثلاثاء 23-4-2024
إصلاحات الرئيس الأسد.. من الإطار المحلي إلى السياقات العالمية
نشرة الإعلانات العدد 1134 / الأربعاء 24-4-2024 / 15 صفحة
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