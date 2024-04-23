حكاية مغترب سوري في ثقافي طرطوس.. ودعوة لتعزيز علاقة المغتربين بوطنهم الأم

طرطوس- محمد محمود

تفاصيل كثيرة عن حياة الاغتراب وظروفه نقلها المغترب السوري في كندا الدكتور جمال بدران لجمهور المتابعين في ثقافي طرطوس بمحاضرة توثيقية تفاعلية ضمن نشاطات المركز بالتعاون مع جمعية “سنديان لحماية البيئة”.

بدران المغترب منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والحائز على دكتوراه في هندسة البترول والغاز مع اهتمامه بالشأن البيئي، نقل للحضور خلاصة تجربته في حديث تفاعلي عن علاقة المغترب بوطنه الأم، حيث ناقش فكرة الهجرة الحالية في سورية، والظروف التي دفعت لازدياد أعدادها مؤخراً، وسبل توطيد العلاقة بين المغترب السوري ووطنه الأم والأهل والأصدقاء.

وتحدث بدران عن أعداد المغتربين اليوم، ومناطق توزيعهم وظروف عملهم في عدة بلدان، وقام بتحليل الهجرة بشكل منطقي ما بين السلبيات و الإيجابيات.

وفي تصريح لـ “البعث”، بين الباحث أن المحاضرة لا تقوم بالحث على الهجرة أو عدم الحث، لكن تقدم فقط تحليل منطقي مبني على خبرة قضيتها في الهجرة لمده أكثر من 30 عاماً، حيث تحدثت عن واقع الحياة والاغتراب سواء في كندا أو في غيرها من البلدان الأوروبية، وحال الهجرة في كل من تلك الدول وواقع المغتربين فيها.

وأوصى بدران كل مغترب أن يحمل الوطن تحت جناحه بغض النظر عن الحالة التي يعيشها ومواقفه، ويقوم بعمل ما يمكن عمله في المستقبل لدعم بلده ووطنه بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة الصغيرة والكبيرة، داعياً المغترب لإقامة علاقات جيدة مع وطنه ودعم بعض الأفراد والأشخاص بطرق بسيطه جداً.

وقدم الباحث للحضور تفسيرات منطقية عن أسباب هذه الهجرات التي حدثت وتحدث منذ مدة في سورية، مطالباً بالتفكير مليّاً بقرار الهجرة، خاصةً في بعض الدول التي باتت تقدم تسهيلات كبيره لبعض الأشخاص والفئات المعينة، ومنهم الأطباء، حيث تضم ألمانيا مثلاً أكبر عدد من المغتربين السوريين الذين يعملون في الطب البشري، وتقدم لهم كافه التسهيلات بعد أن أتم هؤلاء دراستهم في وطنهم اليوم، لتستثمر تلك الدول ثمرة جهودهم بكل بساطة، مشيراً إلى أن الأطباء السوريين في ألمانيا هم اليوم الأكثر عدداً، وهذا يدل على سمعه جيده للشعب السوري في تلك البلدان.

وشبه الباحث العلاقة بين المغترب السوري بالوطن والأهل بثلاثة أقطاب يجب أن يتكاملوا مع بعضهم بعض لخلق واقع أفضل في بلدنا، لأننا على المركب سوية، وفي النهاية المغترب يحمل هوية جنسية البلد، وهو مسؤول عنها وعن الحفاظ عليها وتحسين واقعها أيّاً كانت حياته في بلاد الاغتراب.

وختم بدران بالقول الهجرة هي أمر طبيعي حدث في القرن 19 وتحدث دوماً بحسب الظروف، واليوم هي نتيجة طبيعية لما نعيشه فهناك زيادة لهذه الهجرة، ولكنها زيادة متعلقة بطبيعة الواقع و الأحوال والظروف المعيشة للناس، وهي حكماً ستنخفض وتتراجع تدريجياً مع تحسن الأمور، ومع تقدم الأحوال نحو خلق واقع أفضل لبلدنا، لكن المهم دائماً أن يكون الوطن في قلب كل سوري أينما حل، وأينما كان، وأن يكون نقطة العودة كما كان محطة الانطلاق.