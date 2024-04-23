رئيسي يحذّر الكيان الصهيوني من انتهاك سيادة الأراضي الإيرانية

ونقلت وكالة “إرنا” عن رئيسي قوله خلال لقائه النخب العلمية والثقافية في إقليم البنجاب الباكستاني: إنه إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر وقام بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية فسيكون الوضع مختلفاً، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء.

وفي السياق نفسه، شدّد الرئيس الإيراني على أن دعم الولايات المتحدة والغرب للجرائم الصهيونية يظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون وأن ادعاءهم بالدفاع عن حقوق الإنسان أمر يثير السخرية.

وأضاف: إنه مما لا شك فيه أيضاً أن الكراهية التي نشأت في العالم الإنساني تجاه الصهاينة والأمريكيين ستصبح انتقاماً للشعوب، وستؤدي إلى نهاية وزوال الكيان الصهيوني.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن على الاتحاد الأوروبي التصرّف بمسؤولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بدلاً من الانصياع لتعليمات واشنطن واستهداف إيران، وذلك رداً على القرار الأوروبي بفرض عقوبات على بلاده.