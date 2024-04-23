عُمان والإمارات تدعوان إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة عدم الاستقرار

أبو ظبي-سانا

دعت سلطنة عمان والإمارات إلى التحلي بضبط النفس لتجنب مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة “مطالبين في الوقت نفسه” المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في تعزيز الأمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: إن السلطان العماني هيثم بن طارق خلال زيارته الإمارات العربية المتحدة ولقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وبحث الجانبان أيضاً التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على تعزيز التنسيق في مواقفهما، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدا أيضاً على مواقفهما الداعية للاستقرار والأمن والازدهار لدول المنطقة والعالم.