كواليس فاينال الدوري مشتعلة.. وسلة الأهلي تلجأ للجنة الأولمبية!

حلب- محمود جنيد

معركة من نوع آخر في كواليس التعاقدات قبيل انطلاق منافسات الـ”فاينال 6″ لدوري سلّة الرجال، بدأت مفاعيلها بعد إعلان نادي أهلي حلب التعاقد رسمياً مع اللاعب دوغلاس هيرينغ السوري الأميركي كما تمّ تعريفه ليأخذ صفة اللاعب المحلي، ولاسيما أنه كان مثل المنتخب الوطني كلاعب مجنّس في التصفيات الآسيوية، الأمر الذي اعترضت عليه عدة أندية حول مشروعية ضمّ الأهلي لدوغلاس بصفة لاعب محلي؛ ومن بينها الوحدة الذي أرسل كتاباً رسمياً إلى اتحاد السلة يطلب فيه بدوره تسجيل اللاعبين (أمير جبار وبراندون بيترسون وتراي كيل) كمحليين، وهو ما قوبل بالرفض من قبل اتحاد اللعبة الذي أعاد نشر التعليمات الخاصة بقبول معاملة اللاعب المجنّس معاملة اللاعب المحلي، مع خروج رئيس اتحاد السلة طريف قوطرش وسط هذه المعمعة بتصرح أكد فيه أن مبعث تلك الجلبة هو رغبة الغريمين المحليين أهلي حلب والوحدة بتدمير بعضهما، مشيراً إلى نموذج مشاركة اللاعب جوي زلعوم مع الكرامة الموسم الفائت دون حدوث كلّ تلك الضجة التي تعكس حالة غير صحية ممتدة منذ حوالي عقدين من الزمن بين قطبي السلة الحلبي والدمشقي، مناشداً تدخل العقلاء لنزع فتيلها بشكل نهائي.

وإزاء ما سبق أكد عضو مجلس إدارة نادي أهلي حلب مسؤول كرة السلة فراس مصري لـ”البعث” أن إدارة النادي اضطرت للجوء إلى اللجنة الأولمبية السورية للنظر وإصدار الحكم في قضية مشاركة اللاعب هيرينغ كلاعب محلي، من خلال كتاب رسمي مرفق بالثبوتيات والطلبات، كونه مثل المنتخب الوطني سابقاً، وبالتالي فإنه من المسلّم به أن اللاعب استوفى الشروط الأهلية والوضع الوطني وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة “الفيبا” التي تقول في البند 14 من الكتيب الخاص باللاعبين فقرة الوضع الوطني للاعبين: “من أجل اللعب للمنتخب الوطني لبلد ما، يجب أن يحمل اللاعب الجنسية القانونية لذلك البلد”، وعليه والقول مازال لعضو إدارة الأهلي، فمن المفروض أن تكون أوراقه محفوظة لدى اتحاد السلة ومن غير المنطقي أن يكون هنالك مطالبة بإعادة استخراجها.

وبيّن مصري أن إدارة أهلي حلب طلبت لائحة الاحتراف أكثر من مرة، لكن اتحاد السلة لم يرسلها إلا بعد إرسال خطاب إلكتروني رسمي” إيميل” ممهورة بالخاتم وتوقيع رئيس اتحاد السلة والمختص القانوني، دون المصادقة عليها من قبل الاتحاد الرياضي العام، وذلك قد يكون بغرض تعويم الأمر لأسباب تجعل اللائحة مطاطة ليس بمقصد سلبي بل قد يكون إيجابياً لمصلحة اللعبة.

وشدّد مسؤول السلة الأهلاوية على أن وضع اللاعب هيرينغ سليم حسب القانون الذي سنّه اتحاد السلة، مضيفاً أن النسخة الأصلية من الأوراق الخاصة به محفوظة لدى اتحاد اللعبة الذي رفض نسخة عنها، مع تأكيده أي عضو إدارة نادي أهلي حلب أن ناديه ليس لديه أي مشكلة مع طلب نادي الوحدة قيد أي لاعب مجنس ليعامل معاملة اللاعب المحلي في حال كان وضعه قانونياً.