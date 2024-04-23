لقب سادس “للثورة” أم رابع “للوحدة” في كأس سلة السيدات؟

دمشق- عماد درويش

ستكون صالة الفيحاء في دمشق اليوم الساعة السادسة مساءً مسرحاً للمباراة النهائية لكأس الجمهورية لكرة السلة للسيدات في نسختها الـ(29) بين الثورة والوحدة، في مباراة ينتظر أن تكون قوية وحماسية على غرار مواجهتهما في ذهاب وإياب الدوري الحالي حيث تبادلا الفوز.

ويطمح كلا الفريقين للصعود لمنصات التتويج، فالثورة يطمح لنجمته السادسة وسبق له الفوز باللقب أعوام 2017 و2019 و2020 و2021 و2022 أما الوحدة فيسعى لنجمته الرابعة حيث فاز باللقب أعوام 2005 و2011 و2016.

الفريقان يضمان كوكبة من أفضل لاعبات السلة السورية، وسبق لهما أن التقيا مرتين في نهائي الكأس في موسم 2017 حيث فاز الثورة باللقب بنتيجة (53-45) ولم يتبق من لاعبات الفريقين سوى سارة اللو (الوحدة) وسيدرة سليمان ونورا بشارة (الثورة) واللاعبات نفسهن واجهن بعضهن عام 2022 وفاز حينها الثورة أيضاً باللقب بنتيجة (57-52) فهل ستنجح اللو وزميلاتها في الفوز باللقب اليوم، أم ستكون الكلمة الأخيرة لسيدرة ونورا وبقية اللاعبات للتتويج باللقب مرة سادسة.

الثورة تأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على أهلي حلب (53-36) وعلى حطين (67-43) وتصدّر المجموعة الأولى ثم تجاوز الجلاء بالدور نصف النهائي (50-32)، أما الوحدة فتأهل بصعوبة للنهائي رغم تصدّره المجموعة الثانية بعد الفوز على الجلاء (46-44) وعلى بردى (71-66) بعد التمديد، حيث انتهى الوقت الأصلي (58-58) ثم تجاوز الأهلي بنصف النهائي بنتيجة (74-71).

لمسات مدرّبة الوحدة اليزابيث سيمون بدت واضحة على تطور أداء الفريق الذي يعتمد على السرعة بالهجوم والتسديد من خارج القوس ببراعة، وهما أهم أسلحة الفريق للفوز اليوم، وهو ما أكدته لـ”البعث”، مضيفة أن اللياقة البدنية والمهارات الفردية والتسديدات الثلاثية سيكون لها دور كبير في حسم نتيجة المباراة النهائية.

ولفتت سيمون إلى أن لاعبات فريقها يملكن هذه المقومات وستتمّ ترجمتها على أرض الواقع رغم قوة فريق الثورة، فالفوز اليوم يستدعي من جميع لاعبات الفريق جهوداً مضاعفة كون الثورة يلعب بخطط مختلفة حسب مجريات المباريات ويمتلك الخبرة الكافية لخوض النهائي، مبدية تفاؤلها بالصعود إلى منصة التتويج والظفر بالكأس للمرة الأولى لها مع الفريق.

أما مساعد مدرّب الثورة طاهر مهنا فأكد أن فريقه في أتمّ الاستعداد لخوض النهائي ولا يوجد في الفريق أي إصابات، آملاً بالتتويج باللقب السادس للنادي، خاصة وأن الوحدة يعتبر أهم وأقوى الفرق المحلية.

يُذكر أن كأس الجمهورية للسيدات غاب الموسم الماضي، ولم يكن مدرجاً ضمن مسابقات اتحاد اللعبة، وكان الثورة قد توّج بلقب آخر نسخة عام 2022 للمرة الخامسة توالياً، ويبقى فريق الجلاء أكثر الأندية تتويجاً بلقب الكأس (10) مرات، آخرها عام 2010، ويأتي الحرية ثانياً بـ(6) ألقاب آخرها عام 2006، ثم الثورة بـ(5) ألقاب، والوحدة ثلاثة ألقاب آخرها موسم 2016، ولقب واحد لكل من اليرموك (2000) والعروبة (1981) والساحل (2018) أما أول فريق توّج باللقب فكان فريق محردة في النسخة الأولى عام 1980.