مطالب بالإسراع بمنح القروض من صندوق الطاقات المتجددة

دمشق- البعث

أكدت هناء الكناني رئيسة الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية أهمية إعفاء شركات الصناعات المعدنية من كافة الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج، وتأهيل شركة الجرارات وبردى، وتحديث خطوط الإنتاج في سيرونكس، وتسوية الأوضاع التأمينية للعاملين في السورية للاتصالات، ورفع نسبة تعويض طبيعة العمل وتعويض العجز لإصابة العمل.

وأشارت الكناني إلى ضرورة تأمين أحدث المعدات والآليات اللازمة لتطوير العمل ورفد المؤسسات بالكوادر الفنية الضرورية لمواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم وتشميل عمال الكهرباء بكافة التعويضات وزيادة قيمتها وتعديل الصندوق التعاوني في وزارة الكهرباء، ومعالجة الرواتب المتأخرة للعمال في بعض المحافظات ورفع طبيعة العمل للفنيين، ومواكبة عملية التوجّه نحو الطاقات المتجدّدة من خلال الإسراع بمنح القروض في صندوق الطاقات المتجدّدة، ودعم عملية إنتاج مستلزماتها محلياً، ورفد معمل البطاريات بخط إنتاجي حديث وإعادة تأهيل شركة بردى وتطوير شركة سيرونكس.

ولفتت الكناني إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بواقع الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مستلزمات الأمن والحماية للعاملين في الكهرباء ومتابعة الالتزام باستخدامها ورفع قيمة اعتمادات الوصفات الطبية والوجبة الوقائية واللباس العمالي وطبيعة العمل، ومعالجة موضوع ضمّ الخدمات التأمينية لعمال الاتصالات، ومنح تعويض المخاطر والوجبة الغذائية للعاملين في السورية للشبكات، وتشميل العاملين في الصناعات المعدنية بتعويض الأعمال الشاقة والخطرة.