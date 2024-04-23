ممدوح لايقة: لم ولن يعتلي منبر الاتحاد إلّا الجدير بذلك

اللاذقية- مروان حويجة

أكّد رئيس فرع اتحاد الكتّاب العرب في اللاذقية الأديب ممدوح لايقة في لقاء مع “البعث” أنّ الكتاب في حالة تراجع بسبب طغيان أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وإتاحة الوصول إلى أي كتاب بسهولة كبيرة وبسرعة فائقة عبر هذه الوسائل، لكن يبقى للكتاب دفئه وحميميته وصدقه، والحرارة الحقيقية بين القارئ والكتاب، وهذا لن يتأتى من خلال مواقع التواصل، ولنعترف بأن الكتاب في حالة تراجع بحكم طغيان النزعة الاستهلاكية في المجتمع، ولأمور شتى.

ولفت لايقة إلى أن اتحاد الكتّاب يمكن أن يلعب دوراً في هذا المجال من خلال الوجود الميداني في المجتمع، والتوجّه إلى الناس بأنشطة وفعاليات في التجمعات السكنية بالأحياء والأرياف ومراكز البلدان والبلدات، وإقامة مهرجانات في هذه المناطق من دون حصرها بأنشطة مكانية ثابتة في المركز، بل الانطلاق بالأنشطة نحو آفاق أوسع في المجتمع من دون أن ننتظر مجيء الناس إلى مركز محدّد للأنشطة، مبيناً أن فرع الاتحاد بصدد تنظيم مهرجانات ولقاءات ثقافية في مراكز البلدان والقرى كما كان سابقاً من حيث الانتشار الواسع والحضور المميّز من دون أن ننتظر إقبال الناس وتفاعلهم مع النشاطات البعيدة عن مناطقهم في الاتحاد.

وأوضح لايقة أن تقديم مواهب أدبية من خارج الاتحاد من الشباب، أولوية يتمّ العمل عليها في نهج الاتحاد وإدارته الجديدة في إطار الحرص الشديد على تقديم مواهب حقيقية، وتجلّى ذلك هذا العام في المسابقة الأدبية التي نظّمها فرع الاتحاد للشباب واليافعين، والعمل على صيغة مبتكرة في إجراء المسابقة على مستوى فئتين عمريتين منها دون الـ١٨ عاماً، وفوق الـ١٨ إلى الـ٤٠ عاماً، وقد ظهرت مواهب أدبية حقيقية بين الشباب واليافعين والأطفال، مبيناً أنه لابدّ من تنويع النشاطات، ليكون الهدف الأساس أن يشعر الناس بأنّ اتحاد الكتّاب ليس مجرد مؤسسة إدارية، إنما منهم وإليهم، وأنه على هذا الأساس، هناك ورشات أدبية تفاعلية تدريبية حول مختلف الأجناس الأدبية، ومنها تعليم كتابة القصة للأطفال، ومتابعة المواهب الشعرية وتحفيزها ومناقشة النتاج الشعري انطلاقاً من أن الشعر لا يمكن تعليمه، والهدف من ذلك كلّه تنمية وصقل المواهب.

وأوضح لايقة أنّ اعتلاء المنابر الأدبية والثقافية موضوع شائك ومعقّد جداً، ولاسيما في ظلّ ظاهرة الملتقيات بما فيها المرخصة، لذلك فإن الاتحاد يدرس ويناقش أي نتاج يقدّم لتقرير السماح لصاحب النتاج الأدبي باعتلاء منبر الاتحاد.

كما أكّد لايقة أنّه لم ولن يعتلي منبر اتحاد الكتّاب العرب أي أحد ما لم يكن جديراً بالمطلق باعتلائه، وهذا الأمر ينسحب كلياً على أسس ومعايير المسابقات الأدبية التي يقيمها فرع الاتحاد بما يضمن إنصاف جميع المتقدمين بكلّ دقة وشفافية من خلال تقديم النتاجات مغفلة من الأسماء في المغلّف، لأن أي تهاون في هذا الموضوع يترتب عليه مسؤولية بكلّ ما تعنيه وتستوجبه المسؤولية.