20 مليار قيمة الكابلات المسروقة من المنطقة الصناعية في حماة

حماة -حسان المحمد

عقد اتحاد الحرفيين بحماة مؤتمره السنوي صباح اليوم تحت شعار (الأمل بالإتقان لزيادة الإنتاج)، وتركزت المداخلات على تخفيض ضريبة الدخل وضريبة الخدمات سيما مع توقف العديد من الحرفيين وإغلاق حرفهم جراء الضرائب المرتفعة، ووضع حد لسرقات الكابلات الكهربائية في حي الصناعة، وإيجاد حراسة أمنية لحماية المنطقة من السرقات ومطالبة مؤسسة العمران بقطع دفتر واحد للعام وليس شهري، وزيادة كمية الغاز المخصص للحرفيين، ومعالجة مدى صحة بطاقة التكامل، وتأمين مياه الشرب في مسلخ اللحامين، وتأهيل الطرقات الفرعية وإنارة شوارع المنطقة الصناعية، وتأمين المواد الأولية من الغزول للحرفيين، وإعادة النظر في الضريبة المالية على الحرف والتي تسبب بإغلاق المحلات لارتفاعها، ومعالجة خطوط الهاتف التي تنقطع عند انقطاع التيار الكهربائي، وفتح نافذة واحدة في المنطقة الصناعية، وإلزام صالات الأفراح بعدم إدخال أي مصور بدون بطاقة حرفية مسجلة وتعليق شهادته الحرفية، وإعادة النظر بالرسوم الموضوعة على المقالع، كما طالب الحرفيون بمؤتمر نوعي على مستوى القطر لإيصال الصعوبات وحلها.

وأشار محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة إلى أن كل قضايا الحرفيين متابعة ولكن تحتاج لدراسة، مبيناً أن قيمة الكابلات المسروقة من المنطقة الصناعية في العام المنصرم بلغت ١٥مليار، في حين بلغت 5 مليارات في الربع الأول من هذا العام.

بدوره رئيس الاتحاد الحرفيين ناجي الحضوة أوضح أن الحرفيين هم الجيش الاقتصادي الرديف الدافع للاقتصاد السوري، مبيناً أن الحرفيين واجبهم رفع سوية الاقتصاد الوطني وبنائه، مؤكداً أن مطالبهم محقة والحرب الاقتصادي أثرت على جميع القطاعات.