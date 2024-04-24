24-أبريل-2024
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أخبارصحيفة البعث

الخامنئي: من المستحيل أن يخضع الشعب الايراني للحظر والعقوبات

بشار المحمد
طهران-سانا   

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أنه من المستحيل أن تخضع بلاده للحظر والعقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن الخامنئي قوله: “إن الهدف من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية ومن المستحيل أن تخضع إيران والشعب الإيراني لمثل هذا الإكراه والضغط”.

وأضاف الخامنئي: “إن الشعب الإيراني لن يخضع لإجراءات الحظر لأنه لم يعقد آماله على مساعدة الآخرين من خارج الحدود، ويجب تعزيز هذه الروح وعليه أن يظهر ويثبت قوته في العمل والوحدة الوطنية”.

ولفت الخامنئي إلى أن الشعوب الحية تغتنم عداء الأعداء بخلق الفرص لذاتها، وأكبر مثال على ذلك برز في قطاع التسليح.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تضمن حرية الرأي والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة المتضامنين مع فلسطين، مضيفاً: إنها “أثارت قلق الناس في جميع أنحاء العالم”.

وشدد كنعاني على ضرورة أن تلتزم الحكومة الأمريكية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة، وتحترم مطالبهم وحقوقهم القانونية، مشيراً إلى أنه “لن يتم محو دور الإدارة الأمريكية الداعم للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني، من خلال اختلاق الأجواء المضطربة وإسكات المتظاهرين”.

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