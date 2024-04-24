الخامنئي: من المستحيل أن يخضع الشعب الايراني للحظر والعقوبات

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أنه من المستحيل أن تخضع بلاده للحظر والعقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن الخامنئي قوله: “إن الهدف من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية ومن المستحيل أن تخضع إيران والشعب الإيراني لمثل هذا الإكراه والضغط”.

وأضاف الخامنئي: “إن الشعب الإيراني لن يخضع لإجراءات الحظر لأنه لم يعقد آماله على مساعدة الآخرين من خارج الحدود، ويجب تعزيز هذه الروح وعليه أن يظهر ويثبت قوته في العمل والوحدة الوطنية”.

ولفت الخامنئي إلى أن الشعوب الحية تغتنم عداء الأعداء بخلق الفرص لذاتها، وأكبر مثال على ذلك برز في قطاع التسليح.