الشرطة الأمريكية تشن حملة اعتقالات لطلاب ومتظاهرين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

فرقت الشرطة الأميركية مئات المتظاهرين، ونفذت اعتقالات واسعة في عدد من المدن والجامعات التي شهدت احتجاجات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الشرطة الأميركية اعتقلت 133 طالباً من المحتجين على حرب غزة في حرم جامعة كولومبيا.

كما اتسع الاحتجاج ضد الحرب العدوانية على غزة في جامعة نيويورك ليصل إلى مئات المتظاهرين، وبعد تحذيرات الإدارة للطلاب قامت باستدعاء الشرطة التي اعتقلت عدداً منهم.

وبحسب مسؤولين في الجامعات تم اتخاذ إجراءات متشددة ضد الطلاب في محاولة لوقف الاحتجاجات المنظمة ضد العدوان الإسرائيلي، حيث أعلنت جامعة كولومبيا أن الدورات التدريبية في حرم الجامعة ستوفر خيارات افتراضية للطلاب عندما يكون ذلك ممكناً، كما أعلنت جامعة هارفارد أن ساحة الجامعة مغلقة أمام الجمهور وقالت: إنه غير مسموح إدخال الخيام والطاولات إلى فناء الجامعة إلا بإذن مسبق ومن ينتهك هذه السياسات من الطلاب يخضع لإجراءات تأديبية، وعلقت إدارة الجامعة عمل لجنة التضامن مع فلسطين .

وفي مدينة نيويورك فرقت الشرطة مئات المتظاهرين، واعتقلت أكثر من 100 بالقرب من منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين، حيث اقتادت المعتقلين إلى الحجز.

وكان شومر علق على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي وتايوان بالقول هذا أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ سنوات لحماية أمن أمريكا ومستقبل الديمقراطية.

وبعد 201 يوم على الحرب العدوانية على قطاع غزة تشهد الولايات المتحدة مظاهرات أوسع في مختلف أنحائها، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الذين ارتقى منهم أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم، من النساء والأطفال.