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24-أبريل-2024
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مملوك يلتقي ممثلي البحرين وعمان والعراق على هامش اجتماع مسؤولي القضايا الأمنية في روسيا
نشرة الإعلانات العدد 1135 / الخميس 25-4-2024 / 15 صفحة
العدد 17653 الأربعاء 24-4-2024
“تايوان” مسألة داخلية ولا تتسامح الصين مع أي تدخل خارجي فيها
جنوب إفريقيا تطالب بفتح تحقيق عاجل بمقابر غزة الجماعية .. جامايكا تعترف رسمياً بدولة فلسطين
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العدد 17653 الأربعاء 24-4-2024
24-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17653 الأربعاء 24-4-2024
“تايوان” مسألة داخلية ولا تتسامح الصين مع أي تدخل خارجي فيها
نشرة الإعلانات العدد 1135 / الخميس 25-4-2024 / 15 صفحة
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admin