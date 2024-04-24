بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق مهرجان الشيخ صالح العلي في الشيخ بدر

طرطوس- محمد محمود

بمناسبة أعياد نيسان والجلاء، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان الشيخ صالح العلي بنسخته السادسة والعشرين، وذلك في ساحة الضريح بمدينة الشيخ بدر.

أقيم المهرجان بحضور وزير الأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد، ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد، وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حبيب حسين، وحضور واسع ديني وحزبي ورسمي وشعبي.

وزير الأوقاف أكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح المهرجان أن عيد الجلاء هو إضاءة على حدث خالد في تاريخ الأمم، فعندما نقول الجلاء نعني الإيمان والوطن والعزة والكرامة والحاضر والماضي والمستقبل، فكيف ونحن نتحدث أمام سيد من قام بالجهاد وهو شيخ المجاهدين الشيخ صالح العلي. مضيفاً: اليوم لا يمكن لمجتمع أو أمة أن تعيش حاضرها دون أن تستمد من ماضيها فما أحوجنا أن نأتي للشيخ بدر والشيخ صالح العلي، ونستمد من نهجه وفكره خاصة أمام المؤامرة الكبرى التي تجري على القضية الفلسطينية، متمثلة بتحالف الغرب الذين وقف في وجههم الشيخ صالح العلي في سابق الزمن، وأطلق نداءً لا للطائفية ولا للتقسيم، وهذا ما سارت عليه سورية حين قدمت التضحيات الكبيرة من جيشها الباسل في سبيل تحقيق ما جاهد عنه الشيخ صالح العلي .

وختم السيد بالقول: يمثل الشيخ صالح العلي لنا اليوم أكثر من معنى فهو من علّم العلماء منذ ذلك الوقت حقيقة الجهاد الذي أوصى به القرآن الكريم، وهو الجهاد الحقيقي بالدفاع عن الوطن وعن وحدة تراب الوطن، ونذكر عندما دخل غورو دمشق توجه مباشرة لقبر صلاح الدين، ووقف هناك وقال ها قد عدنا فكان الجواب من الشيخ صالح العلي خسئت يا غورو فالحق لا يعلو إلا بالرجال

ونقول اليوم نم يا شيخنا قرير العين فإن في وطننا بطلاً كـ بشار الأسد يحمي العرين ويتابع مسيرة تضحياتك وبطولاتك.

كما تضمن المهرجان زيارة الضريح والمتحف، وافتتاح معارض فنية حرفية وتراثية ومعرض الكتاب ومعرض وثائقي، وفقرات شعرية ورياضية وفقرة تكريمية وتقديم درع المهرجان للسيد وزير الأوقاف.

وعلى هامش المهرجان، وقبيل انطلاقه قام محافظ طرطوس فراس الحامد وأمين فرع الحزب د. محمد حبيب حسين بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للشيخ المجاهد صالح العلي في مدخل قرية بحنين، الذي أقيم بمبادرة من المجتمع المحلي في القرية بمناسبة أعياد نيسان تقديراً لبطولات الشيخ المجاهد، وتخليداً لذكراه وسط حضور رسمي وشعبي واسع.