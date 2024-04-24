العراق يبحث والأمم المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون الإنسانية آدم عبد المولى، الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري.