24-أبريل-2024
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أخبارصحيفة البعث

العراق يبحث والأمم المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري

بشار المحمد
دمشق-سانا   
بحث القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون الإنسانية آدم عبد المولى، الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري.

واستعرض الجانبان تأثير الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري وما سببه من تداعيات سلبية على البنى التحتية في المشافي ومنظومات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الحجيمي دعم بلاده الدائم للشعب السوري ومساندته له في أزماته، ولا سيما خلال كارثة الزلزال التي تعرض لها.

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