“تايوان” مسألة داخلية ولا تتسامح الصين مع أي تدخل خارجي فيها

دعت ممثلة مكتب مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لشؤون تايوان تشو فنغليان الولايات المتحدة إلى وقف تسليح تايوان.

ونقلت وكالات أنباء عن فنغليان قولها في مؤتمر صحفي تعليقاً على موافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون المساعدة العسكرية لتايوان: ندعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان، والتوقف عن تسليح الجزيرة بأي شكل من الأشكال.

وأشارت فنغليان إلى أن مشروع القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة، وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة ويرسل إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، مشددة على أن قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين ولا تتسامح بكين مع أي تدخل خارجي فيها.

وأكدت فنغليان “أن معظم الشعب التايواني يريد السلام والتنمية والتعاون، وليس الحرب والركود والانقسام والمواجهة، ولفتت إلى أن الحزب التايواني الحاكم يتجاهل الرأي العام ومستعد ليصبح بيدقاً بيد القوى الخارجية لاحتواء الصين، مشددة على أن أي محاولات من قبل الانفصاليين لتحقيق الاستقلال بالقوة أو الاعتماد على قوى خارجية محكوم عليها بالفشل”.