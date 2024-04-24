عرض مسرحي شبيبي إبداعي يستلهم الحياة برؤى اجتماعية وإنسانية

اللاذقية – مروان حويجة

قدّمت فرقة هارموني للمسرح الراقص والفنون عرضاً مسرحياً راقصاً على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية، واستقطب العرض المسرحي ” رقصة حياة ” الذي أقامه مكتب الأنشطة الفنية في فرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية، وشارك فيه ٢٥ راقصاً وممثلاً من مختلف الأعمار، حضوراً جماهيريا وشبابياً واسعاً وحضره الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، ورئيس اتحاد شبيبة الثورة، الرفيق سومر ظاهر.

تميّز العرض الذي أخرجه الفنان بسام جديد بأداء إبداعي لافت من أعضاء فرقة هارموني، وتناول العرض قضايا اجتماعية وإنسانية تلامس الروح والعواطف. كما تناول العرض المراحل التي مرّت بها سورية، وحمل رسالةً مكتوبة بلغة الجسد بأنّ سورية تنبض بالحياة، وهي ولاّدةٌ للمحبة والسلام، وأن أبناءها أصحاب هوية وانتماء متجذرين بأرضها برغم كل الظروف والتحديات.

تابع العرض أيضاً الرفاق م. تيسير حبيب، رئيس مجلس المحافظة، والرفيقة تهاني شليحة، رئيس مكتب الشباب الفرعي، والرفيقة رهف ثابت محلا، أمين فرع الشبيبة، والرفاق أعضاء قيادة الفرع، وقيادات حزبية ورسمية و شبيبية وثقافية.