قبر يحير علماء السويد

اكتشف علماء آثار سويديون مؤخراً قبراً يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر خلال عملية حفر أثرية وعثروا معه على كنز مدفون.

و أعلن متحف مقاطعة يونشوبينغ عن الاكتشاف في بيان صحفي بتاريخ 27 آذار الماضي تمت ترجمته من السويدية إلى الإنكليزية حدث هذا الاكتشاف أثناء حفر قبر في كنيسة قديمة في جزيرة فيسينجسو السويدية.

وعثر على العملات المعدنية في قبر رجل يعتقد الخبراء أن عمره كان يتراوح بين 20 و25 عاماً عندما توفي، وأن إنتاج القطع المعدنية تم بين عامي 1150 و1180.

وعثر على 170 قطعة من الفضة في المجموع، من ضمنهم قطعة معدنية رفيعة على شكل عملة معدنية كانت تستخدم كمجوهرات.

في حين أن هذا الاكتشاف قد يُنظر إليه على أنه مجرد معدن قديم بالنسبة للبعض، إلا أن المؤرخين السويديين يقولون إن هذا الاكتشاف مهم لمجالهم.

وما حير علماء الآثار هو العثور على العملات المعدنية في قبر مسيحي. لم تكن ممارسة شائعة أن يُدفن المسيحيون في العصور الوسطى مع كنز من العملات المعدنية.

وأوضح المتحف: “من النادر أن يتم العثور على اكتشافات في المقابر المسيحية، حيث تعود هذه العادة إلى عصور ما قبل التاريخ.