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الشرطة الأمريكية تشن حملة اعتقالات لطلاب ومتظاهرين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة
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24-أبريل-2024
علي اليوسف
الشرطة الأمريكية تشن حملة اعتقالات لطلاب ومتظاهرين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق مهرجان الشيخ صالح العلي في الشيخ بدر
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