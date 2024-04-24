كوريا الديمقراطية: مناورات أمريكا مع سيؤول تصعد التوترات في المنطقة 

بيونغ يانغ-سانا

أكدت نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي كيم يو جونغ، أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في تحركاتها لتهديد أمن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإن أمنها وأمن حلفائها سيتعرض لخطر أكبر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن كيم قولها في بيان نشر اليوم تعليقاً على المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها سيؤول وواشنطن: خلال هذا العام نظمت الولايات المتحدة أكثر من 80 جولة من المناورات العسكرية مع أتباعها، وكذلك نظمت كوريا الجنوبية أكثر من 60 جولة، وهذا يوضح من هم المجرمون الرئيسيون الذين يوترون الوضع الإقليمي.

وأضافت كيم: إن الوضع الإقليمي غرق في دوامة خطيرة بشكل أعمق بسبب التحركات العسكرية المتواصلة للقوات المعادية بقيادة الولايات المتحدة… فالتدريبات العسكرية التي تجريها والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى جانب اليابان تصعد التوترات في المنطقة.

وشدّدت كيم على أن بيونغ يانغ ستواصل بناء القدرات العسكرية الساحقة والأقوى للدفاع عن سيادتنا وأمننا والسلام الإقليمي ولا يمكن لأحد أن يكسر تصميمنا.

وفي شأنٍ آخر أكد نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي إيم تشون إيل، أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تغير في معادلة الحرب مع روسيا، موضحاً أن ساحة المعركة في هذا البلد تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.