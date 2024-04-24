“من دمشق” أمسية غنائية على مسرح ثقافة حمص

حمص ـ آصف إبراهيم

بمناسبة عيد الجلاء، أحيت أوركسترا دمشق و الكورال بقيادة الفنان محمد زغلول أمسية غنائية بعنوان “من الشام” على مسرح قصر الثقافة بحمص.

بدأت الأمسية بأغنيتي “وطني ياجبل الغيم الأزرق”، و”ارجعي يا ألف ليلة” للسيدة فيروز والأخوين رحباني، ثم قدمت وصلة تراثية غنت فيها “آه يا حلو”، و”من الشباك لرميلك حالي”، و”أبو الزلف”، لتعود بعدها إلى فيروز والرحابنة في الأغنية الحماسية “خبطة قدمكم على الأرض هدارة”.

ومن أعمال الموسيقار فريد الأطرش قدمت “توتة” الأغنية التي كتبها فتحي قورة و أبدع في غنائها الثنائي فريد وشادية في فيلم “أفواه وأرانب”.

وابدعت الفرقة والكورال في أداء أغنية “تعلى وتتعمر يا دار.” كلمات وألحان الفنان الراحل إيلي الشويري.

وفي وصلة “أغنيات من بلدي” قدمت الأوركسترا مع الكورال “يا طيرة طيري يا حمامة”، و”بالي معك”، و”القراصية”، و”يا مال الشام ياالله يا مالي”، و”معزوفة رقصة ستي”.

وختمت الأمسية بأنشودة “راياتك بالعالي يا سورية على طول الزمان”.

يذكر أن أوركسترا دمشق قدمت منذ تاريخ تأسيسها في عام 2016 على يدي الموسيقي السوري محمد زغلول، العديد من الحفلات الفنية، كان من أهمها حفل في مدينة حلب عام 2017 بعنوان “من رماد الحرب حلب تنبض بالموسيقا” بمشاركة جوقة ناريغانسي والمايسترو الحلبي الياس جانجي، والحفل الأخير الذي أقيم في دار أوبرا دمشق، وحمل عنوان “ضوء” قدّم فيه عاصم مكارم، وهو أحد أعضاء الفرقة الفاعلين إلى جانب مؤسسها الموسيقي محمد زغلول، عدداً من المؤلفات الموسيقية التي سبق وألفها، وقدّمها مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية.