نادي “أصفهاني” يطلق سلسلة التحديات لتشجيع الرياضيين

المحرر الرياضي

رغم أهميتها في تعزيز النشاط واستقطاب الجيل الشاب إلى ميادين الرياضة، إلا أن البطولات التشجيعية أو بطولات الهواة تبدو غائبة تماماً عن رياضتنا، وفي مبادرة تستحق الثناء والتشجيع يحاول بطل آسيا في بناء الأجسام فادي أصفهاني وعبر بيته الرياضي إقامة تحديات تمنح الفائز فيها جوائز مالية تشجيعية.

البطل أصفهاني كشف لـ “البعث” أن فكرة إقامة تحديات لاستقطاب اللاعبين من مختلف الأعمار لها أبعاد رياضية اجتماعية، مبيناً أن الظروف الاقتصادية جعلت ممارسة الرياضة عبئاً على اللاعبين وأهاليهم، لذلك كان لابدّ من مبادرة لمحاولة تقديم المساعدة لكل رياضي موهوب.

وأكد أصفهاني أن الأندية والبيوتات الرياضية في بناء الأجسام تستقطب عادة جيل الشباب وشريحة الطلاب وهم من الفئات التي قد لا تستطيع تحمّل تكاليف ممارسة اللعبة، لذلك جاءت فكرة تحويل الرياضة من استهلاك واستنزاف مادي إلى أن تكون إنتاجية عبر تحديات يشارك بها اللاعبون بشكل مجاني، وفي نهايتها يحصل الفائز على مكافأة مالية تتيح له تغطية تكاليف ممارسة اللعبة لفترة زمنية جيدة.

ولفت أصفهاني إلى أن التحدي لاختصاص تمرين الصدر الذي سيقام يوم غدٍ الخميس هو الخامس في سلسلة التحديات التي كانت يجب أن تكون مستمرة بشكل دوري وليست لمرة واحدة أو اثنتين، مشدداً على أن وجود جهات راعية لهذا النشاط ساهم في إعطائها نجاحاً إضافياً واستمرارية.

وأشار أصفهاني إلى أن التحديات لديها قواعد قانونية ومسجلة رقمياً في أرشيف لضمان الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة تحدٍّ موسع يضم عدة اختصاصات وبجوائز مالية كبيرة، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً على المراكز الأولى.