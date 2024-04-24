282 مليون شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي العام الماضي

نيويورك-سانا

كشف تقرير أممي أن نحو 282 مليون شخص في العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي ولا سيما في قطاع غزة والسودان.

وجاء في التقرير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة حول الأزمات الغذائية والذي أعدته شبكة المعلومات حول الأمن الغذائي وفق ما نقلت “فرانس برس” أنه “خلال عام 2023 تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم، واحتاج نحو 282 مليون شخص لمساعدة طارئة جراء النزاعات، ولاسيما في قطاع غزة والسودان فضلاً عن ظواهر مناخية قصوى وصدمات اقتصادية”، مشيرة إلى أن “العدد يشكل زيادة قدرها 24 مليوناً مقارنة بالعام 2022 ولا تزال الآفاق قاتمة للسنة الراهنة”.

وأوضحت الشبكة أن “هذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.