إصابة مواطن لبناني بغارة لطيران العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أُصيب مواطن لبناني بجروح اليوم جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت صهريجاً للوقود في منطقة بعلبك شرق لبنان.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام استهدفت طائرات العدو شاحنة لنقل المحروقات في سهل دروس، ما أدى إلى إصابة السائق وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالشاحنة.

وطال قصف إسرائيلي معاد ظهر اليوم أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة، فيما توجهت فرق الإطفاء إلى منطقة اللبونة جنوب الناقورة لإخماد الحرائق المندلعة منذ مساء أمس نتيجة القصف.

وكان طيران العدو شن 3 غارات على بلدة مارون الراس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه، كما أطلقت قوات العدو القنابل الحارقة على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، واستمر تحليق الطيران المسيّر فوق قرى الجنوب حتى صباح اليوم.