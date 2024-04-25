افتتاح قسم العيادات في مشفى خزنا حسين العام

طرطوس- دارين حسن

بين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة طرطوس الدكتور هاني خضور أنه تم بدء العمل بشكل تجريبي في قسم العيادات في مشفى “خزنا حسين العام” في منطقة سبة بريف صافيتا،علماً أنه تم استقبال في اليوم الأول عشرين مريضاً في العيادات والمخبر والأشعة.

وأوضح الدكتور خضور في تصريح لـ”البعث أون لاين” أن أوقات الدوام ستكون الفترة الصباحية فقط، لتصل إلى أربع وعشرين ساعة عندما يوضع قسم الإسعاف بالخدمة، علماً أن الخدمات المقدمة مجانية بالكامل ، لافتاً إلى أنه نظراً لبعد المشفى ستقوم المحافظة بتسير باصات نقل داخلي.