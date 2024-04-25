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25-أبريل-2024
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العدد 17654 الخميس 25-4-2024
نشرة الإعلانات العدد 1136 / الجمعة 26-4-2024 / 3 صفحات
حمص… العثور على جثة يرجح أنها للطفل الذي غرق في قناة المياه
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة..الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية حرفت مجلس الأمن عن ولايته
لا تغيير بعد قرار العدل الدولية… المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
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العدد 17654 الخميس 25-4-2024
25-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17654 الخميس 25-4-2024
نشرة الإعلانات العدد 1136 / الجمعة 26-4-2024 / 3 صفحات
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admin