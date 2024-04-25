اللواء مملوك: الحفاظ على الهويات الوطنية ركيزة أساسية لأمن وسلامة الدول

موسكو-سانا

أكد مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اللواء علي مملوك أن الهوية والقيم الوطنية هي خط الدفاع الأول الذي يملكه المجتمع للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومناعته الداخلية في مواجهة الأجندات الخارجية الدخيلة، مشدّداً على ضرورة الحفاظ عليها من أجل الأمن والسلام والاستقرار الدوليين.

وفي كلمة أمام الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، قال مملوك: إن الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية من أجل الأمن والسلام والاستقرار الدوليين هو موضوع مهم في زمن تسعى فيه بعض الدول إلى تمزيق دول أخرى للانقضاض عليها من خلال استهداف هويتها الوطنية وضرب قيمها المجتمعية لتحقيق أجندتها السياسية تحت شعارات وعناوين مضللة.

وأشار مملوك وفي سياق كلمته إلى تأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة الذي انعكس سلباً على أمن واستقرار الدول، وأدى إلى الوقوع في فخ التطرّف والإرهاب والانتماءات المصطنعة، مشدّداً على أن الحفاظ على هويتنا وقيمنا الوطنية يمثل ركيزة أساسية في أمن وسلامة دولنا الوطنية.

ومضى مملوك بالقول: إن الحرب الإرهابية على سورية كانت تستهدف الهوية والانتماء، أي استهداف خط الدفاع الأول لدى المجتمع المسؤول عن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة الأجندات الدخيلة ومحاولات الغزو الثقافي والفكري، معرباً عن تقدير سورية لما قدمته روسيا لها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمجالين الاقتصادي والسياسي.