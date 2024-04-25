بحضور وزير الأوقاف انطلاق مهرجان الشيخ صالح العلي

طرطوس- البعث

انطلقت في مدينة الشيخ بدر فعاليات مهرجان الشيخ المجاهد صالح العلي في دورته السادسة والعشرين احتفاء بذكرى عيد الاستقلال وأعياد نيسان، وتكريماً للشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين بحضور وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد وأمين فرع طرطوس للحزب الرفيق محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية ودينية وعدد من الضيوف والمدعوين وحشود جماهيرية وشعبية من مختلف أرجاء المحافظة وخارجها وأبناء الشيخ بدر والقرى والأرياف المجاورة.

وأكد وزير الأوقاف على معاني الجلاء والاستقلال العظيم ومشاعر الاعتزاز والفخر ببطولات ومواقف الشيخ المجاهد صالح العلي التي صنعت وأنجزت الاستقلال إلى جانب أبطال الاستقلال الكبار ودحرت المستعمر الفرنسي ،مشيراً إلى العبر الكبيرة المستخلصة من دروس الاستقلال التي سطرها هؤلاء الأبطال الذين وقفوا في وجه المستعمر الفرنسي ليجسدوا كيف يكون الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن ووحدته وعزته وكرامته. وتضمن المهرجان زيارة ضريح ومتحف الشيخ صالح العلي وافتتاح المعارض الفنية والحرفية والتراثية والوثائقية المشاركة بالإضافة لمعرض للكتاب وفقرات شعرية ورياضية وتسليم درع المهرجان لوزير الأوقاف.

وكان الرفيقان أمين فرع الحزب والمحافظ قد أزاحا الستار عن النصب التذكاري للشيخ المجاهد صالح العلي ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد نيسان في قرية بحنين المجاورة بمبادرة من المجتمع المحلي ، وسط حضور حزبي ورسمي وشعبي كبير.