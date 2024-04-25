تجدّد الدعم الأمريكي لن يغير نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة 

وفي شأنٍ آخر، وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف وعود نظام كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ أتاكمز للهجوم على الأراضي الروسية بالكاذبة، متسائلاً كيف يمكن للمرء ألا يلاحظ الهجمات الإرهابية العديدة التي نفذها مجرمو كييف ضد المدارس ورياض الأطفال والجسور والمدن الروسية.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية: إن أكثر من 3100 مرتزق أجنبي يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية وأكثرهم من الولايات المتحدة وكندا، مشيرةً إلى أن الإجراءات جارية لتحديد مكان وجود هؤلاء المرتزقة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.