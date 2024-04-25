25-أبريل-2024
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صحيفة البعثمحافظات

تنفيذ 45مشروعاً بقيمة 600 مليون ليرة بأيادي طلاب التعليم المهني بحمص

علي حسون

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