دول التحالف البوليفاري تؤيد عالماً متعدّد الأقطاب

كاراكاس-سانا

أكد رئيس فنزويليا نيكولاس مادورو أن دول التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية “ألبا” تؤيد إرساء عالم جديد متعدد الأقطاب وهي جزء منه.

وقال مادورو خلال افتتاح قمة “ألبا” الـ23 في كاراكاس: “تحدث تغييرات كبيرة في الجغرافيا السياسية اليوم، وهناك نظام دولي جديد متعدد الأقطاب آخذ في الظهور ودول “ألبا” مرتبطة بالفعل به، ويمكن أن تكون من المؤسسين الرئيسيين له”.

وأشار مادورو إلى أن مجموعة “بريكس” تعتبر قطباً كبيراً في هذا العالم الناشئ متعدد الأقطاب، مضيفاً: إن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى تعمل على تعزيز بريكس التي تمثل ما يقرب من 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بدوره، أكد رئيس بوليفيا لويس آرسي أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي خصصتها الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الأوكراني والنظام الانفصالي في تايوان بقيمة 95 مليار دولار أثبتت من جديدة نزعة واشنطن القائمة على إذكاء الحروب وعسكرة العالم.