عناوين متعددة في معرض سلمية للكتاب

البعث _ نزار جمول

لم يكن الكتاب إلا ذاك النبراس الذي يضيء العقول، وفي اليوم العالمي للكتاب بات على المهتمين بالثقافة ومفرداتها التفكير ملياً بضرورة إيجاد السبل والتسهيلات لنشر الكتاب ليكون في متناول الجميع، وعلى الأخص جيل الشباب بأبسط الطرق وبالسعر المقبول.

ومن هذا المنطلق تبدو مدينة سلمية هي المكان الأمثل لنشر الثقافة من خلال معارض الكتاب، فمجلس مدينة سلمية تحفز عبر لجنته الثقافية للمشاركة بالحراك الثقافي الذي تشهده المدينة بعد أن وضع نصب عينيه التعاون مع الجمعيات والملتقيات الثقافية، فأقام معرض سلمية للكتاب بالتعاون مع المركز الثقافي العربي، وبعض الجمعيات، ومنها جمعية المسنين التي استقبلت صالتها هذا المعرض بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

افتتح المعرض الثلاثاء الماضي الرفيق إسماعيل سيفو، عضو قيادة فرع الحزب بحماة، وسط حضور حزبي ورسمي وجماهيري في صالة الجمعية بمشاركة دور نشر منها “دار سلمية للكتاب- دار الغسق- دار الغدير- المركز الثقافي بسلمية- جمعيات سلمية العاديات، وقطرة أمل، وحوراء والمسنين” .

تضمن المعرض عناوين متعددة منها الثقافي والأدبي والتاريخي والديني والاجتماعي وكتب للأطفال .

واستمر المعرض لثلاثة أيام ستنتهي مساء الغد الجمعة وسيكون الختام مميزاً بإقامة حفل موسيقي لفرقة جوقة أدونيا بقيادة المايسترو محمد السلوم.

وأكد الأديب عبد العزيز مقداد، رئيس اللجنة الثقافية في جمعية المسنين بسلمية لـ “البعث” أن التعاون مع كل الجمعيات والمؤسسات الرسمية، ومنها مجلس المدينة أثمر عن نجاح افتتاح المعرض، وعرض الكتب الثقافية والفكرية، والأدبية والاجتماعية، وحتى كتب الأطفال للبيع والعرض أمام زوار المعرض من كافة الشرائح .

كما بيّن مقداد أن الجمعية كإدارة ولجنة ثقافية تدعم مجلس المدينة والمجتمع المحلي، وتقدم كل الخدمات والتعاون من أجل إنجاح أي نشاط ثقافي أو اجتماعي، إما بالمكان أو بالكوادر والفعاليات، وتؤمن بأهمية التعاون والمشاركة بين أطياف المدينة من مؤسسات رسمية أو مجتمعية مدنية.