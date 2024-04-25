فلاحو  الحسكة يثمنون التسعيرة الجديدة للقمح

الحسكة -اسماعيل مطر

ثمن رئيس اتحاد فلاحي الحسكة، عبد الحميد الكركو، المبادرة الحكومية برفع تسعيرة القمح للموسم الحالي من 4200 ليرة سورية إلى 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد، الأمر الذي سيزيد من الإقبال على عمليات التسويق إلى مراكز الحبوب المحددة من قبل اللجنة الفرعية، داعياً خلال اجتماع اللجنة الفرعية إلى إعطاء ومنح الفلاحين والمزارعين مكافأة تشجيعية لفلاحي المحافظة كون عمليات الزراعة والتمويل ذاتية من قبل الفلاحين، إضافة الى الصمود والتجذر الذي يظهره فلاحو المحافظة في حقولهم الزراعية على الرغم من المنغصات والصعوبات جراء وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما وممارساتهما في مضايقة الفلاحين والمتتجين.

وتركز اجتماع اللجنة على ضرورة الإسراع في تأمين مستلزمات عمليات التسويق والشراء من حصادات وجرارات وآليات نقل وقاطرات وآكياس خيش وتأمين كوادر فنية وإدراية وتأمين السيولة المالية لقاء أثمان الحبوب وتهيئة مراكز الحبوب، علماً أن المحافظة افتتحت ثلاثة مراكز في مدينة القامشلي مع تأمين كافة القضايا اللوجستية والإدارية والفنية والمالية.

مدير الزراعة، المهندس علي خلوف الجاسم، بين أن المساحة المزروعة فعلياً من محصول القمح البعل تبلغ 375 ألف هكتار والمروي 93 ألف هكتار بينما مساحة الشعير البعل 330 ألف هكتار والمروي 21ألف هكتار، مضيفاً بأن الموسم بشكل عام جيد ومبشر بالخير ومن المتوقع أن يتم شراء قرابة 45 ألف طن وذلك ضمن المناطق الآمنة.

وتوقع مدير الأعلاف شراء نحو 25 ألف طن من مادة الشعير للموسم الحالي، مبيناً أنه يوجد في مخازن المديرية في مركز الثروة الحيوانية بالقامشلي 5000 طن كمحصول استيراتيجي من الموسم الماضي.

وبين عزو الحامد مدير المصرف الزراعي أن السيولة المالية متوفرة، وسوف يتم صرف قيم الفواتير مع بدء عمليات الشراء، وأن المصارف الزراعية جاهزة لتسليم قيم الحبوب خلال 24 ساعة، علماً أن عدد المصارف يبلغ 17 مصرفاً.