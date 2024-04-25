فلاحو حماة يتهمون “الكهرباء” بعدم إيفاءها بوعودها لهم!

حماة- ذُكاء أسعد

لم ينعم المواطنون في حماة أكثر من عشرة أيام بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات متتالية مرتين بالأسبوع، فبعد العيد تلاشت وعود المعنيين لتعود إلى 20 دقيقة وصل فقط مقابل 5 ساعات قطع، وساعتين للمناطق المزروعة بالقمح.

مواطنون عبروا عن استيائهم الشديد إزاء ما آل إليه الأمر، إذ تسبب هذا التقنين الزائد بشلل تام في كافة مناحي الحياة، إضافة لإلحاق الضرر بالأدوات الكهربائية والأجهزة الالكترونية، كما أدى لارباك المرضى الذين يستخدمون أجهزة طبية تحتاج للكهرباء كأجهزة التنفس.

أما عن الواقع الزراعي أشار الفلاحون إلى عدم ايفاء الكهرباء لهم بوعودها، خاصة وأن محصول القمح توفر له هذا العام كل مكارم الطبيعة كموسم مبشر بخير وفير، لكن تخفيض التغذية حال دون استكمال الريات الربيعية لدى بعض الفلاحين.

مدير الشركة العامة لكهرباء حماة المهندس حبيب خليل، أكد أن الكميات الواردة للمحافظة انخفضت في الأيام السابقة بشكل كبير، مشيراً إلى خطورة انخفاض الكميات بالنسبة لمحافظة حماة لما لها من أهمية زراعية وصناعية، علماً أن شركة الكهرباء ساهمت في السنوات الأخيرة في دعم محصول القمح عن طريق زيادة ساعات التغذية خلال فصل الربيع، لكن انخفاض كميات الكهرباء الواردة للمحافظة منذ عدة أيام أدى لتخفيض ساعات التغذية، مبيناً أن المناطق غير المزروعة بالقمح يتم تغذيتها بالكهرباء بـ20 دقيقة فقط كل 6 ساعات، ليتم تغذية القرى المزروعة بالقمح ساعتين كل يومين بالأسبوع.