قيادة الحزب تفتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية

دمشق- البعث

أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي اليوم تعميماً لفتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية، والمتضمن ما يلي: استناداً إلى المادة /2/ من قرار القيادة المركزية رقم 379 / 31 تاريخ 22/4/2024 المتضمن آلية الانتخاب لعضوية اللجنة المركزية، وبالشروط العامة والخاصة الواردة في التعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات الحزبية لحضور الاجتماع الموسع للجنة المركزية، يطلب إليكم الآتي:

إبلاغ الرفاق الناجحين من مؤتمرات الفروع الحزبية لحضور الاجتماع الموسّع للجنة المركزية، والرفاق المذكورين في المادة رقم /1/ من القرار المذكور أعلاه (الذين تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة) الراغبين بالترشح لعضوية اللجنة، تقديم طلبات ترشحهم إلى اللجنة الفرعية المشكلة في الفرع وبإشراف اللجنة العليا للانتخابات، وذلك يومي السبت والأحد 27-28 /4/ 2024 على أن نوافى بأسماء المرشحين يوم الاثنين 29 /4 /2024 على الفاكس رقم /011-2231689/ حصراً.