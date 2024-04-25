كوريا الديمقراطية: العقوبات الأمريكية وسيلة واشنطن للهيمنة على الدول الأخرى

بيونغ يانغ-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية أن العقوبات الأمريكية ضدها هي مجرد أداة دبلوماسية تفضلها الولايات المتحدة بشدة، ووسيلة تراهن بها على الهيمنة على الدول الأخرى وجعلها تابعة لها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية عن نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي للشؤون الأمريكية كيم أون تشول قوله في بيان: “إن العقوبات الشديدة التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية الحالية ليست جديدة بأي حال من الأحوال بالنسبة لكوريا الديمقراطية التي عاشت تحت مثل هذه العقوبات من القوى المعادية لأكثر من نصف قرن، بل إنها تشكل حافزاً وقوة دافعة شجعت على التطوير التدريجي للقوة الوطنية لكوريا الديمقراطية وتشكل حبل مشنقة يلف رقبة الولايات المتحدة”.

وأشار تشول إلى أن تطوير الأسلحة النووية في كوريا الديمقراطية انطلق منذ البداية رداً على التهديدات النووية من قبل الولايات المتحدة، مبيناً أن بلاده ستواصل تطوير الأسلحة النووية في حال فرض المزيد من العقوبات.

وختم تشول بالقول: إن كوريا الديمقراطية ستدافع بشكل موثوق عن حقوقها السيادية ومصالحها الأمنية في مواجهة التهديدات العدائية والعقوبات والضغوط المتصاعدة باستمرار من الولايات المتحدة وستتخذ إجراءات عملية لجعل قوتها التقنية العسكرية لا رجعة فيها.