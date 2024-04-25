240 يوماً .. الاحتلال التركي يواصل قطع مياه الشرب عن الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

تتزايد معاناة المواطنين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها من خلال قطع مياه الشرب القادمة من منطقة علوك الواقعة في مدينة رأس العين المحتلة، وهي المصدر الوحيد لإرواء قرابة مليون مواطن من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي تصريح لـ “البعث” بيّن المهندس محمد عثمان، مدير مؤسسة مياه الشرب بالحسكة، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يتعمدون بين كل فترة وأخرى الى قطع مياه الشرب عن المواطنين الآمنيين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية.

واليوم يواصل المحتل التركي قطع المياه لأكثر من 240 يوماً في جريمة إنسانية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً لوقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين الذبن يعانون من ظروف الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهما من خلال الممارسات اللا إنسانية.

وبين مدير مؤسسة المياه بأنه تبذل جهود حكومية من أجل تأمين مياه الشرب ضمن الإمكانيات المتوفرة، مشيراً إلى الاحتياج للمياه كبيراً سيما وأننا نعيش في بداية الصيف، والذي يتطلب توفير المياه للمواطنين نتيجة الحاجة الماسة، لافتاً إلى أنه يتم تأمين مياه الشرب كحلول إسعافية عن طريق آبار نفاشة الواقعة شرق مدينة الحسكة 20كم، إضافة إلى تأمين المياه عن طريق بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، ولكن جميع هذه الإجراءات والمحاولات لا تكفي حاجة المواطنين من المياه.

وأضاف بأنه يوجد عدد من محطات التحلية ضمن أحياء المدينة، ويتم تشغيلها ضمن برنامج زمني، ويستفاد منها عدد كبير من الأهالي، حيث يتم تأمين مادة المحروقات بشكل دائم دون انقطاع مما يساهم في تخفيف الضغط الحاصل على المياه سواء في مركز المدينة أو في الأحياء.