القضاء الروسي يجمّد حسابات أكبر بنك أمريكي

وذكرت وكالة تاس أنه تم تجميد حسابات البنك بناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في مقاطعة لينينغراد الروسية في إجراء احترازي بعد رفع بنك “في تي بي” الروسي دعوى ضد البنك الأمريكي المذكور.

وبناء على حكم المحكمة الروسية تم تجميد 439.5 مليون دولار قيمة المطالبة التي تقدم بها “في تي بي” ضد “جي بي مورغان”.

ورفع البنك الروسي الدعوى بعد أن تم تجميد أموال له بقيمة 439.5 مليون دولار لدى “جي بي مورغان” في الولايات المتحدة بذريعة فرض واشنطن عقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية.